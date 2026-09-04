МВД задержало консуматорш в барах Санкт-Петербурга на 200 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержали группу девушек, обманывающих мужчин в барах. Они завышали цены на встречи для получения прибыли.
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