«Слезно умоляем»: жители СНТ из Краснодара замерзают в своих домах

«Слезно умоляем»: жители СНТ из Краснодара замерзают в своих домахЖители СНТ «Монтажник», который расположен в городском округе Краснодара, сообщают, что уже на протяжении нескольких дней они страдают от перебоев в подаче электроэнергии.