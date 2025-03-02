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«Слезно умоляем»: жители СНТ из Краснодара замерзают в своих домах

«Слезно умоляем»: жители СНТ из Краснодара замерзают в своих домах

«Слезно умоляем»: жители СНТ из Краснодара замерзают в своих домахЖители СНТ «Монтажник», который расположен в городском округе Краснодара, сообщают, что уже на протяжении нескольких дней они страдают от перебоев в подаче электроэнергии.

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