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Царьград

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Сечин передал привет западным нефтяникам на открытии "Восток Ойл"

Сечин передал привет западным нефтяникам на открытии "Восток Ойл"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии запуска "Восток Ойл" передал привет западным нефтяникам. Проект включает месторождения на Таймыре, с ресурсной базой 7 млрд тонн нефти.

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