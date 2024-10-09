Борьба Госдумы с незаконной миграцией: будут ли результаты

Людмила Абрамова одна болтовня и ни каких движений, а они все едут и едут, беспредел растет и растет😱

V Valet Тут замешана международная политика, вы тут майтесь с этими непослушными и наглыми ребятами, а мы (НА ВЕРХУ) БУДЕМ СТРОИТЬ ХОРОШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Как тут угадить вождям других стран и своему народу? Народ пусть потерпит, так надо.... Это мое личное мнение.