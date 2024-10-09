На следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся миграционной сферы.
Борьба Госдумы с незаконной миграцией: будут ли результаты
Комментарии
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Людмила Абрамова
одна болтовня и ни каких движений, а они все едут и едут, беспредел растет и растет😱
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10 час.
V
Valet
Тут замешана международная политика, вы тут майтесь с этими непослушными и наглыми ребятами, а мы (НА ВЕРХУ) БУДЕМ СТРОИТЬ ХОРОШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Как тут угадить вождям других стран и своему народу? Народ пусть потерпит, так надо.... Это мое личное мнение.
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10 час.
Игорь Самаров
Ни хрена путного дерьмопутаты не примут! Если что то и примут, то это будет либо профанация, либо сырой (неработающий) закон! Хайпа на проблеме схватили, а теперь пора уже от мастурбековских диаспор и недобизнесменов повышенную зарплату получать.
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3 час.
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