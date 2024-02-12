Киевский спецназ высадился в Судане. Идет за вагнерами

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
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18 час.
Анна Зареченская
Верю в Вагнер. хохлам они дадут отпор, перезадушат их голыми руками. Хохлам не поздоровится.
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17 час.
Лидия
А врут, что у них, хохлов, кадров не хватает, тёток бросили под бомбы и снаряды, а мужики по Африке шарятся, всё не с нами воевать.
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12 час.

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