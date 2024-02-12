Киевский спецназ высадился в Судане. Идет за вагнерами

Верю в Вагнер. хохлам они дадут отпор, перезадушат их голыми руками. Хохлам не поздоровится.

Лидия

А врут, что у них, хохлов, кадров не хватает, тёток бросили под бомбы и снаряды, а мужики по Африке шарятся, всё не с нами воевать.