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Царьград

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В Чите мужчина украл велосипед после ссоры с бывшей

В Чите мужчина украл велосипед после ссоры с бывшей

В Чите раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Личность подозреваемого удалось установить благодаря записям с уличных камер видеонаблюдения.

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