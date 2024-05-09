В Росгидромете назвали причину майских холодов

Глобальные изменения климата вызвали майские снегопады в некоторых регионах России. Об этом заявил председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров в разговоре с «Российской газетой».