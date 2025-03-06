Французский политик возразил Макрону и назвал настоящую угрозу для страны

Политик Дюпон-Эньян: для Франции угрозой является не Россия, а крах экономики Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS возразил президенту республики Эммануэлю Макрону и назвал настоящей угрозой для страны не Россию, а крах экономики в попытках увеличить расходы на оборону.
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