Французский политик возразил Макрону и назвал настоящую угрозу для страны

Политик Дюпон-Эньян: для Франции угрозой является не Россия, а крах экономики Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS возразил президенту республики Эммануэлю Макрону и назвал настоящей угрозой для страны не Россию, а крах экономики в попытках увеличить расходы на оборону.