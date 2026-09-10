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Бизнес журнал. Урал

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Суд оставил в силе приговор экс-сотрудникам «Мечела» по делу о хищении акций на 560 млн рублей

Общий ущерб от действий фигурантов составил 560 млн рублей, эти деньги суд постановил взыскать в пользу Calridge Limited, которой принадлежали похищенные акции ПАО «Мечел».

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