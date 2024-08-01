Маск задался вопросом, жив ли Байден

Илон Маск опубликовал эмодзи с изображением человека, пожимающего плечами.фото: whitehouse.gov--> Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу местонахождения и состояния президента США Джо Байдена.
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