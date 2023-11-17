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Тульские десантники с помощью гаубицы Д-20 разгромили склады с боеприпасами ВСУ

Тульские десантники с помощью гаубицы Д-20 разгромили склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили оборонительные сооружения и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара.

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