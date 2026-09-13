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6 мужских хобби, на которых можно хорошо заработать

6 мужских хобби, на которых можно хорошо заработать

Рыбалка, столярка, компьютерные игры и еще три мужских хобби, которые реально превратить в бизнес в 2026 году и получать от 100 000 ₽.

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