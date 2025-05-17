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Юрист разъяснил, кому придется проходить техосмотр в 2025 году

Юрист разъяснил, кому придется проходить техосмотр в 2025 году

После вступления в силу последних изменений в законодательстве, у многих автолюбителей вызывает затруднение вопрос: кому необходимо проходить техосмотр в 2025 году? Как пояснил автоюрист в комментарии для портала njcar.

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