Юрист разъяснил, кому придется проходить техосмотр в 2025 году

После вступления в силу последних изменений в законодательстве, у многих автолюбителей вызывает затруднение вопрос: кому необходимо проходить техосмотр в 2025 году? Как пояснил автоюрист в комментарии для портала njcar.
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