Космос больше не мирный: в США признались в наличии оружия на орбите

Елена Миронова В Соединённых Штатах признали наличие у них орбитального оружия для контроля космоса.
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