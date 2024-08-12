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Почти 80% молодых россиян находятся в группе риска развития РПП

Почти 80% молодых россиян находятся в группе риска развития РПП

Большинство - 79,8% - молодых россиян находятся в группе риска развития расстройств пищевого поведения, а у 99% девушек с нарушенными пищевыми привычками хотя бы раз в жизни возникали проблемы с менструальным циклом.

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