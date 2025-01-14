Щербаков: в жилом доме в Обручевском районе проведут капремонт

В многоквартирном доме по адресу: улица Воронцовские Пруды, дом 7 планируется капитальный ремонт, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.