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Диверсант «Северных потоков» сдал СБУ: новые подробности громкого дела

Диверсант «Северных потоков» сдал СБУ: новые подробности громкого дела

История с подрывом газопроводов «Северный поток» получила неожиданное продолжение. Главный фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, в телефонном разговоре с супругой признался, что на момент совершения диверсии являлся агентом Службы безопасности Украины.

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