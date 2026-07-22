Диверсант «Северных потоков» сдал СБУ: новые подробности громкого дела

История с подрывом газопроводов «Северный поток» получила неожиданное продолжение. Главный фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, в телефонном разговоре с супругой признался, что на момент совершения диверсии являлся агентом Службы безопасности Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии