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ИА Регнум

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Житель Сочи залил монтажной пеной сирены, спасая супругу от панических атак

Житель Сочи Андрес Голдман залил монтажной пеной четыре рупора городской системы оповещения в попытке спасти супругу от панических атак.

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