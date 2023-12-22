«Колорадо» обыграл «Оттаву», Ничушкин отдал три голевые передачи Маккиннону, сделавшему покер

В НХЛ «Колорадо» на своей площадке нанес поражение «Оттаве» — 6:4. Хозяева площадки проигрывали в конце второго периода со счетом 2:4, но в оставшееся время забросили четыре безответных шайбы: три в большинстве и одну в пустые ворота.