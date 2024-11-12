Российские военные нанесли удар по военной части в Харькове

В результате атаки на военную часть Вооружённых сил Украины в Харькове было ликвидировано около 70 боевиков, а более 100 получили ранения, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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