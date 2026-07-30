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Невилл об Уэлбеке: «МЮ» не должен был его продавать, я говорил еще 10 лет назад. Фантастический игрок – он обеспечит «Челси» реальный вариант в атаке»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что клуб совершил большую ошибку, продав своего воспитанника Дэнни Уэлбека в «Арсенал» в 2014 году.

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