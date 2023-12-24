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Голубцы с картошкой и грибами: постный рецепт

Голубцы с картошкой и грибами: постный рецепт

Постная вариация голубцов с интереснейшей начинкой — вот что подготовила для вас наша редакция. Как вы думаете, какие продукты можно добавить к рису вместо мяса, получив при этом не менее, а то и более вкусное блюдо? Сразу же раскрываем все карты, рассказывая, как готовятся самые аппетитные голубцы с картошкой и грибами.

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