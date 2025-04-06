Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Два главных мифа о репрессиях, раскулачивание женщин и судьба белорусского школьника

Два главных мифа о репрессиях, раскулачивание женщин и судьба белорусского школьника

1. Алексей Колесников разбирает в комментариях два распространённых мифа про сталинские репрессии – что «во всём были виноваты доносчики» и что «при Сталине было много оправдательных приговоров» (ссылка): Цитата: «Я внук репрессированного, мой дед однажды мне сказал, что считает виновными в репрессиях 1930-х подлость людей, которые использовали репрессии для сведения счетов».

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