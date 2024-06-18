Суд начал рассмотрение апелляции главного дорожника Ханты-Мансийска, осужденного на 8 лет за коррупцию

В суде ХМАО началось рассмотрение апелляционных жалоб на обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ханты-мансийского муниципального «Дорожно-эксплуатационного предприятия» (М ДЭП) Александра Сергеева.
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