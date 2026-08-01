The State Where DOGE Is Actually Working Authored by Noah Wall via The American Mind, On July 14, the State Leadership Initiative was honored to host the Florida DOGE team and their tech partners, Vulcan, Echelon, and DigiBuild, for the Florida DOGE Showcase in Washington, D.
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