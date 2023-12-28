Эксперты объяснили важные правила безопасности на борту самолета

<p>Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вам нужно держать сиденье вертикально во время взлета и посадки? Или почему шторки на окнах должны быть открытыми? В этой статье мы объясним все правила безопасности, которые соблюдаются в авиакомпаниях, и почему они так важны.