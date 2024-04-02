В Перми власти не могут найти помещение под центр для бездомных

ПЕРМЬ, 2 апреля, ФедералПресс. Прикамский омбудсмен Игорь Сапко провел встречу с общественниками и сотрудниками регионального минсоца, чтобы обсудить проблему поиска нового здания под Центр социальной адаптации для бездомных пермяков.
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