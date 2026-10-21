Джон Хиггинс проиграл Джеку Джонсу, а Марк Уильямс нанес поражение Чжан Анде и вышел в 1/8 финала на турнире Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Джон Хиггинс — Джек Джонс (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - 1/16 финала Сезон Джека Джонса продолжает набирать обороты: валлиец одолел легендарного Джона Хиггинса со счетом 4-2 и пробился в 1/8 финала Northern Ireland Open 2026 в Белфасте.