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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин рассказал, как портал «Наш город» уже 12 лет помогает улучшать Москву

Собянин рассказал, как портал «Наш город» уже 12 лет помогает улучшать Москву

Сервис постоянно развивается Жители Москвы смогли решить более 7,7 миллионов вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов, дорог, парков и других территорий города, благодаря порталу «Наш город».

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