Собянин рассказал, как портал «Наш город» уже 12 лет помогает улучшать Москву

Сервис постоянно развивается Жители Москвы смогли решить более 7,7 миллионов вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов, дорог, парков и других территорий города, благодаря порталу «Наш город».
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