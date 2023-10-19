В FIA объяснили разное отношение к конфликтам на Украине и в Карабахе

В FIA объяснили разное отношение к конфликтам в Украине и КарабахеGetty Images / Red Bull Content PoolПрезидент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему Азербайджан на фоне военного конфликта с Арменией не исключили из календаря Формулы 1 и не лишили права принять церемонию награждения в декабре 2023 года.
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