В FIA объяснили разное отношение к конфликтам на Украине и в Карабахе

В FIA объяснили разное отношение к конфликтам в Украине и КарабахеGetty Images / Red Bull Content PoolПрезидент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему Азербайджан на фоне военного конфликта с Арменией не исключили из календаря Формулы 1 и не лишили права принять церемонию награждения в декабре 2023 года.