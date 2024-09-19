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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По мотивам романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч» выйдет «высо...

По мотивам романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч» выйдет «высо...

По мотивам романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч» выйдет «высокобюджетная» приключенческая играФэнтезийный роман «Алмазный меч, деревянный меч» российского фантаста Ника Перумова усилиями компании «Акроникс» и продюсерского центра «Плюс Студия» («Яндекс») превратится в «высокобюджетную приключенческую игру».

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