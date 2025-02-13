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Роднина и Навка поддержали создание однополых дуэтов в фигурном катании

Роднина и Навка поддержали создание однополых дуэтов в фигурном катании

Фигуристки Пападакис и Хаббелл начали выступать в танцах на льду как однополый дуэт.Двадцатидевятилетняя Габриэла Пападакис, дочь американца греческого происхождения - французская фигуристка, которая выиграла золото Олимпиады в Пекине и серебро Олимпиады в Пхёнчхане в танцах на льду в паре со слащавым и манерным открытым гомосексуалистом Гийомом Сизероном (русский олимпийский чемпион Роман Костомаров называл катание Пападакис и Сизерона "голубым").

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;ИХ&quot; (без полых) в дверь вышвыривают а они через ОКНО лезут.
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17 час.
Сергей Oблезов
Заметь те, что призывы к извращениям исходят только от лядей сомнительного происхождения с двойными вражескими гражданствами! Их дурное влияние вредно для России!
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6 час.
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