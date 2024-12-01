Любо! Казаки! На базе Волгоградского государственного института искусств и культуры состоялся региональный фестиваль «Мы - внуки деда Ермака».
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Любо! Казаки! На базе Волгоградского государственного института искусств и культуры состоялся региональный фестиваль «Мы - внуки деда Ермака».