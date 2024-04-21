«Сейчас это реальная позиция Mercedes». Джордж Рассел доволен своим результатом в Шанхае

«Сейчас это реальная позиция Mercedes». Джордж Рассел доволен своим результатом в ШанхаеLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел поделился впечатлениями от гонки в Шанхае, которую он завершил на шестом месте в пяти секундах от ближайшего соперника Карлоса Сайнса из Ferrari «Наверное, шестое место – максимум, на что я мог рассчитывать.