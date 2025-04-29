Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

922 подписчика

Команды ВДВ и ЦВО победили в чемпионатах ВС РФ по новым военно-прикладным видам спорта

Команды ВДВ и ЦВО победили в чемпионатах ВС РФ по новым военно-прикладным видам спорта

Соревнования по многоборью расчетов разведывательных и ударных БпЛА и специальному ориентированию были разработаны на основе опыта СВО и были построены на мастерстве владения беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх