Маск написал, что приток нелегалов превысил число родившихся в США младенцев

Миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил с заявлением, что в прошлом месяце (декабре 2023 года) количество прибывших в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов превысило число родившихся в стране детей.
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