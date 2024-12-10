Нико Росберг и Даника Патрик назвали топ-фаворита сезона-2025 в Ф1

Нико Росберг и Даника Патрик назвали топ-фаворита сезона-2025 в Ф1Getty Images / Red Bull Content PoolПо завершении сезона-2024 эксперты британского Sky Sports F1, экс-гонщица IndyCar и NASCAR Даника Патрик и чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг обсудили перспективы на следующий год.