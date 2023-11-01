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Бочкарев: культурно-деловое пространство построят на западе Москвы к 2025 году

Бочкарев: культурно-деловое пространство построят на западе Москвы к 2025 году

В Филевском парке через два года возведут культурно-деловое пространство под открытым небом. В районе Дорогомиловской набережной создадут прогулочную зону в 557 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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