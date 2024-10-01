Замминистра по госжилнадзору Волосевич: в Подмосковье появятся 500 народных троп

До конца этого года в Московской области создадут 500 народных троп. Эта работа проводится по программе обустройства пешеходных дорожек и маршрутов во дворах и на других территориях со всеми необходимыми коммуникациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии