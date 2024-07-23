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МО: ефрейтор Турсинов дроном-камикадзе уничтожил до пяти боевиков ВСУ

МО: ефрейтор Турсинов дроном-камикадзе уничтожил до пяти боевиков ВСУ

Ефрейтор Вооруженных сил России (ВС РФ) Ильяс Турсинов в ходе выполнения боевой задачи поднял в воздух дрон-камикадзе и нанес поражение противнику, в результате чего враг потерял пулеметный расчет и до пяти человек бойцов.

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