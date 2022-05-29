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Правительство Мозамбика: газовые проекты могут не возобновиться в 2022 году

Правительство Мозамбика: газовые проекты могут не возобновиться в 2022 году

Гарантии того, что газовые проекты возобновятся в текущем году нет. Об этом заявил министр экономики и финансов Мозамбика Макс Тонела, в кулуарах ежегодной встречи Африканского банка развития, в Гане, 26 мая сообщает информационное агентство Lusa.

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