Правительство Мозамбика: газовые проекты могут не возобновиться в 2022 году

Гарантии того, что газовые проекты возобновятся в текущем году нет. Об этом заявил министр экономики и финансов Мозамбика Макс Тонела, в кулуарах ежегодной встречи Африканского банка развития, в Гане, 26 мая сообщает информационное агентство Lusa.