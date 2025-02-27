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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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DLSS, FSR 3 и масштабные изменения карты: Valve выпустила крупное обновление для Deadl...

DLSS, FSR 3 и масштабные изменения карты: Valve выпустила крупное обновление для Deadl...

DLSS, FSR 3 и масштабные изменения карты: Valve выпустила крупное обновление для DeadlockКомпания Valve выпустила масштабное обновление для своего шутера Deadlock, доступного пока только по приглашению, в котором была переделана одна из ключевых карт.

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