DLSS, FSR 3 и масштабные изменения карты: Valve выпустила крупное обновление для Deadl...

DLSS, FSR 3 и масштабные изменения карты: Valve выпустила крупное обновление для DeadlockКомпания Valve выпустила масштабное обновление для своего шутера Deadlock, доступного пока только по приглашению, в котором была переделана одна из ключевых карт.
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