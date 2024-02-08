Массовая драка на складе Wildberries началась из-за штрих-кода

На складе Wildberries в подмосковной Электростали произошел конфликт между сотрудниками объекта и работником группы быстрого реагирования (ГБР), повлекший за собой массовую драку, из-за неправильно наклеенного штрих-кода.
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