Саклану министрлыгы белән контракт төзегән чит ил кешеләре гражданлык ала алачак: https://tatar-inform.
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Саклану министрлыгы белән контракт төзегән чит ил кешеләре гражданлык ала алачак: https://tatar-inform.