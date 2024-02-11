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Спички - не игрушка

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Новая инициатива сектантов-трупоедов: в Киеве предложили выкопать останки Столыпина

Директор подведомственного тамошнему Минкульту национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко (псевдоисторик и почётный краевед Украины, один из главраспространителей ахинеи о великих древних украх, который в 2007-22 годах руководил национальным заповедником "Хортица", в марте 2022-го вступил в ряды ВСУ, а 28.

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