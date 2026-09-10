Готовый набор зелени для засолки можно купить на ярмарке в Выхино-Жулебине

Фермеры на московских ярмарках, в том числе в Выхино-Жулебине, собирают готовые наборы для традиционной засолки и маринования помидоров и огурцов.
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