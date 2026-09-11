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Старше на 28 лет или младше на 14: как сложились 10 неравных браков российских актрис

Старше на 28 лет или младше на 14: как сложились 10 неравных браков российских актрис

Разница в возрасте от 9 до 28 лет, романтические встречи на съёмочной площадке, в театральном за кулисье, на лекциях или кинофестивалях — судьбы этих пар складывались вопреки стереотипам.

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