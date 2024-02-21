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Кирилл Якубовский отклонился от маршрута

Кирилл Якубовский отклонился от маршрута

“Ъ” стала известна причина, по которой Мещанский райсуд Москвы вернул под стражу бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого МВД в хищении средств инвесторов на общую сумму $83,5 млн.

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