РФ отказалась от режима тишины на Донбассе - заявление ТКГ

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной групп по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг, 9 декабря, с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня, украинской стороной было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц "нормандского формата" (по их согласию) как независимой стороной.