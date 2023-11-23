Нетаньяху: Израиль будет действовать против лидеров ХАМАС по всему миру

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября, ФедералПресс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение службе внешней разведки «Моссад» действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.
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